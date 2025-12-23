男子謊報高捷有炸彈客後逃到台南被捕 訊後遭聲押

李姓男子在高雄捷運紅線的月臺層按下緊急電話鈴並謊報有炸彈客。（圖：左營分局提供）

昨天晚間9點多，高雄捷運紅線的「巨蛋站」和「左營站」短短5分鐘之內，先後有人按下緊急電話鈴並謊報有炸彈客，警方接獲高捷公司報案後，案發3小時就在台南火車站附近逮捕涉案的李姓男子，今天（23日）中午遭到橋頭地檢署聲押。（溫蘭魁報導）

從高雄捷運月臺的監視錄影畫面清楚看到一名男子按下月臺層的緊急電話鈴，裝作若無其事的樣子，幾秒鐘後，男子在鏡頭看不見的地方拿了後背包和一件衣服，隨即搭乘捷運離去。

檢警指出，事件是發生在22日晚上，涉案的是從事服務業、20歲李姓男子，他第一次是9點09分在巨蛋站按下緊急電話，第二次則是5分鐘後的9點14分在左營站，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「經查，李姓被告涉嫌在高雄捷運紅線巨蛋站，先按下緊急電話鈴謊報有炸彈客，隨即從該站搭捷運北上，又在高鐵（高捷）左營站再次按緊急鈴後逃離出站，全案經高雄捷運公司發現為惡意謊報，並立即通報檢警。」

廣告 廣告

警方鎖定李姓男子的身份後，案發3小時就在台南市將他查緝到案。（圖：左營分局提供）

檢警調查，李姓男子從左營站下車後轉搭火車北上到台南，在台南火車站附近被警方查緝到案，警方偵訊後依刑法的《恐嚇公眾》以及《恐嚇危害安全》等罪移送橋頭地檢偵辦，檢察官複訊後認為有逃亡及反覆實施等羈押原因，且有羈押之必要，中午向法院聲請羈押。

※中廣提醒：未經判決確定應推定為無罪