男子趁女兒熟睡猥褻 新竹地院判刑7月

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹1名男子與妻子感情生變，妻女回娘家居住，男子在探望妻女並留宿時，趁女兒熟睡，以手碰觸女兒私密處，新竹地方法院依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，將男子判刑7月。

新竹地方法院7日判決書指出，男子與妻子感情不睦，妻子帶就讀國小的女兒離開並前往娘家居住，男子在探視妻女並留宿時，3人同住一房，男子卻趁女兒熟睡，將身體趴在女兒身上，以手指等部位碰觸女兒的胸部與私密處。

判決書表示，妻子當時察覺異狀並驚醒，立即制止男子行為，事後因女兒告訴學校老師，經學校通報而曝光。

判決書說，男子辯稱是「抱著女兒」，但妻女指述一致，且也有政府社工的訪視紀錄表與性侵害犯罪事件通報表等資料，皆可供佐證。

法官審酌，這名男子不顧女兒的身心健康發展與人倫關係，卻為滿足性慾而乘機猥褻犯行，嚴重戕害女兒人格發展，也造成妻女重大創傷。

法官表示，男子雖稱會盡力與妻女和解，但至今未獲得諒解，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，將男子判處有期徒刑7月。可上訴。（編輯：李錫璋）1141112