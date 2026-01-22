男子超商冒領信用卡！全台盜刷百萬 逾50人慘遭波及

一名32歲王姓男子涉嫌在台灣各地的超商冒領待招領信用卡，藉由謊稱遺失信用卡，向店員冒領待招領的信用卡後，再肆意進行盜刷行為。短短一年多內，造成至少50名民眾受害，盜刷金額高達百萬元。

一名32歲王姓男子涉嫌在台灣各地的便利超商冒領 待招領 信用卡，短短1年多盜刷金額高達百萬元。（圖／資料畫面）

根據台北地檢署的調查，王男曾因毒品案入獄，2024年出獄後，憑藉過往工作經驗，洞悉超商員工對於招領信用卡的管理漏洞。他會觀察並記住信用卡上的卡號與姓名，隨後冒充失主領取卡片。即便曾因盜刷被捕，他仍以「信用卡是撿來的」為由試圖掩蓋罪行。

此次案件由北檢檢察官葉詠嫻主導偵辦，她發現王男涉及多起盜刷案件。一年多來，王男利用這些信用卡支付個人生活開銷，包括租車、訂房、購買3C產品及遊戲點數，甚至招待親友吃喝玩樂。檢方懷疑背後可能有偽卡集團操作，經調閱監視器畫面及比對多起案件資料，最終確認王男單獨犯案，並在取得法院核准後將其逮捕歸案。王男隨後承認了自己的犯罪事實，並供述曾使用拾來的身分證租車，導致失主因肇事逃逸被警方約談三次。

王男涉及多起盜刷案件，現依違反《個人資料保護法》提起公訴。（圖／翻攝北檢官網）

目前，台北地檢署已針對王男盜刷約百萬元的詐欺行為及違反《個人資料保護法》的部分案件提起公訴，並持續調查其他相關案件。同時，檢方也已通報全台四大超商加強管理，避免類似案例再次發生。

