男子超商行竊2悠遊卡+8包裹 警民合作逮人

新北市 / 綜合報導

新北市一名何姓 男子 ，網購包裹，看準超商的自助取貨結帳區較無防範，沒付錢包裹拿了就走， 讓超商損失高達7萬8000元 。而他真的不知好歹，還敢上門第3次，一進店內就被店員認出，何姓男子後來跑出超商，最後被熱心民眾在夜市合力追捕，將人帶回超商並報警處理。

人來人往的巷子內，一名男子從超商衝了出來，拔腿狂奔，店員在後火速追上，原來這名男子已經入店行竊2次，還想來第3次被眼尖的大夜店員認出。

廣告 廣告

附近店家說：「拿自己的包裹，因為現在包裹，都是我們自己去拿吧，去那個置物櫃那裡去拿，拿了，他也不去刷那個條碼，然後他就拿著，就走了，一定是趁店員忙的時候，再那個(行竊)。」

事發在5日，新北市板橋區南雅東路，這間位在湳雅夜市內的超商，是採取自助取貨的結帳方式，何姓嫌犯疑似就是看準這一點，才會挑這邊，下手行竊。

何姓竊賊網購了8個包裹，但沒錢取貨，看準了超商的自助取貨區，較沒有防範措施，鎖定自己先前網購的包裹，分2次到店行竊，何姓竊賊，分別在5日凌晨2點多和晚上7點多，自備袋子來到超商，偷走2張悠遊卡及自己的8件包裹，得手價值大約7萬8千元。

昨(7)日晚間11點半第3度回到超商，被認出，最後在熱心民眾協助下，追回人並帶回超商。新北市警板橋分局板橋派出所副所長林恒毅說：「通報警方迅速到場處理，訊後全案依竊盜罪函請新北地檢署偵辦。」何姓嫌犯有毒品竊盜前科，沒有正當工作居無定所，至於其他6個未拆封的包裹，已經交還給超商處理。

原始連結







更多華視新聞報導

華僑精算師在美遭詐3千萬 與台灣警方合作逮車手

藉口「找你爸」支開屋主女兒 婦闖民宅行竊失風

美虛擬貨幣詐騙今年已破百億 超商ATM淪犯罪天堂

