男子路易莎K書要求小聲！雄女霸氣反擊：並非只能唸書

近日，在路易莎咖啡廳內，一名男生因為旁邊的女生聊天聲音稍大，而要求她們降低音量。該名男生表示，咖啡廳內有許多人在唸書，然而女生的回應卻相當直接，她表示「路易莎並非只能唸書的地方」，此段對話被放上網後，掀起大批網友熱議。

路易莎咖啡廳內一名男生因不滿旁邊女生聊天聲音大，要求降低音量，但對方直言「這裡不是只能唸書的地方」，引發網友熱議 。（圖／路易莎提供）

隨後，這名男生似乎感到尷尬，反嗆「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油唷！」而女生則冷冷地回應，「我們雄女的，還是你先加油吧！」這一幕被其他網友錄下並分享到社群媒體，引起了熱烈討論，許多網友紛紛表示支持女生，認為咖啡廳本來就應該是社交的場所，而不是安靜的學習空間。

許多網友留言表示，這名女生的反擊非常有趣，並認為男生的要求過於無理。有人指出，咖啡廳的設計就是為了讓人們可以交流和放鬆，並非專門的自修室或圖書館。這次事件不僅引發了對於公共空間使用的討論，也讓「雄女」這一稱號在社群中流行開來。

另外，有網友分享了自己的經驗，提到曾經和同業在星巴克談事情時，遭到學生抗議。他當下指著桌上點了好幾輪的餐點，直接問店員：「如果你是老闆，你會想要我們這種客人，還是只點一杯咖啡坐整天的客人？」店員聽完後，立刻告知學生：「所有客人都有在店內交談的自由。」

