男子車內熟睡拒檢逃逸 警方依法開罰並吊銷駕照

記者黃秋儒／新北報導

新北市海山警分局海山所員警於今（14）日8時38分在板橋區民生路二段與縣民大道二段口執行巡邏勤務，見1部黑色自小客車停在路旁，警方下車察看時，發現1名男子在車內睡覺，該名駕駛驚醒後，拒絕停車接受稽查，由民生路二段右轉，沿縣民大道方向駛離。

警方立即駕駛車輛尾隨待機，後於縣民大道二段時，因車流量較多，該部黑色自小客車卡在車陣中，故員警下車欲予以攔停，惟該車倒車撞擊後方車輛，再沿縣民大道二段往土城方向駛離逃逸。

海山警分局指出，警方已調閱該車動向，通知車主到案說明，以釐清案情。另針對該部自小客車拒絕停車接受稽查、紅燈右轉、不依規定使用方向燈、危險駕駛及任意跨越兩條車道等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例掣單告發，並吊銷其駕駛執照。