男子車禍後睜眼「雙影重疊」金幣數不清 手術助重見清晰視界

男子車禍後，複視嚴重，睜眼「雙影重疊」，手遊灑幣，金幣數不清，中榮手術助重見清晰視界。（圖：中榮提供）

苗栗25歲陳男，去年車禍，全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能，明顯改善，但雙眼複視，下樓梯易踩空，玩手遊，獲金幣也數不清，嚴重影響生活。經臺中榮總眼科追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致，安排眼外肌移位手術，改善複視症狀，27日特地回院感謝醫療團隊。

臺中榮總口腔顎面外科連凱華醫師指出，病患到院時，傷勢嚴重，全臉骨折，其中左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住，無法自由轉動，須緊急手術處理。口腔外科團隊在4小時內利用三維電腦模擬，將碎裂的骨頭，重新「拼好」，並製作手術導引板，再由醫師以經結膜和口內的微創手術，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，避免患者原本瘦長的臉型，因骨折而變寬，讓咬合恢復密合。接續以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。

陳男在顏面重建後，複視已有改善，但因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成他生活困擾，轉介眼科進一步治療。中榮眼科阮國華醫師說，眼球周圍由眼眶骨保護，眼球下方的眼眶底，骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。當遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊，造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因，也是口腔顎面外科在第一時間為陳男重建眼眶骨治療複視，後續經電腦斷層檢查，確認眼外肌沒有被骨折卡住，追蹤6個月，確認眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀，改善到最佳狀況。

阮國華醫師說，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，是門診常見症狀。複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正（特別是散光）、白內障、角膜病變或玻璃體異常。

中榮指出，近一年統計，造成複視前四名，分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。阮國華提醒，複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能，暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會愈發嚴重，影響生活與安全。民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，透過眼科檢查及影像評估找出原因。急性複視，更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，及早就醫非常重要。針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善複視，恢復清晰視界與日常生活品質。（寇世菁報導）