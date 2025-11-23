男子車禍昏迷數月突清醒 驚爆恐怖內幕後去世

一名男子車禍後在醫院昏迷數月，突然清醒驚爆車禍內幕。（示意圖／PhotoAC）





22歲男子丹尼爾・沃特曼（Daniel Waterman）與懷孕女友莉亞・蒙比（Leigha Mumby）在美國佛州發生嚴重車禍，造成丹尼爾多處重傷並陷入昏迷。丹尼爾在車禍發生數月後短暫甦醒，用白板向警方指控車禍並非意外，而是女友刻意加速衝出道路所致，並且與兩人在莉亞懷孕後爆發的激烈爭吵有關，但最後丹尼爾還是不幸去世。

根據《Mirror UK》報導，丹尼爾的母親透露，莉亞懷孕後情侶二人就爆發過激烈爭吵，車禍的導火線疑似是因為莉亞看到丹尼爾收到一位女性朋友討論超級盃比賽的訊息，讓莉亞情緒失控開始危險駕駛，丹尼爾在過程中曾試圖跳車逃生，但失敗。

這場車禍讓兩人都受傷，但莉亞傷勢較輕也存活，生下孩子後接受偵訊時表示自己完全不記得車禍的事情。車禍數月後丹尼爾短暫從昏迷中清醒，向警方指控，車禍是莉亞刻意加速到接近145公里的時速，故意撞上大樹才會釀禍。警方根據他的證詞調查，車輛的事故資料記錄器（EDR）記下的數據與丹尼爾的描述一致。

丹尼爾在轉院到紐約後情況一度好轉，但10月因肺炎去世。這名恐怖女友原先就被控「魯莽駕駛致重傷」及「以致命武器加重攻擊」，在丹尼爾死後，她被多加指控一條交通殺人罪。丹尼爾家屬正在爭取莉亞生下的孩子的監護權，他們認為孩子跟在如此兇狠的母親身邊不利於孩子成長。

