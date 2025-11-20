男子載21噸廢土往苗栗南庄傾倒 警眼尖攔下

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉擁有不少自然山林美景，也是熱門觀光景點，不過，近年不時有廢棄物入侵。頭份警分局南庄分駐所18日下午2點多巡邏時，員警眼尖發現一輛滿載廢土的大貨車正往南庄市區方向行駛，攔查之後，發現62歲吳姓男子受人委託載運21噸廢土要到南庄鄉傾倒，通報環保局依廢棄物清理法裁罰。

頭份警方今天表示，因南庄較少大型公共建設，加上所長與員警用心注意，發現吳男駕駛大貨車經苗124線進入南庄鄉，通報警網後在苗124線29公里處攔停吳男所駕駛大貨車，確認吳男未攜帶廢棄物清運聯單，且未將廢棄土石送往指定之地點存放，欲載往至南庄橫屏背山一帶傾倒。

吳男則稱受人委託，首次到南庄鄉傾倒廢棄物，但不肯交代委託人，由於吳男未傾倒即被查獲，警方通報苗環保局依廢棄物清理法第9條裁罰。

頭份警方也呼籲，鄉親若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話通報警方處理。

