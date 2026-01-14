男子轎車違停行人穿越道 美籍男檢舉遭亮利器恐嚇

台中市 / 綜合報導

台中一名男子，將車輛違規停在行人穿越道，一名外國人打算拍照檢舉，沒想到男子惱羞成怒，掏出一把20公分的利器，恐嚇威脅，誇張行徑被民眾拍下，警方獲報到場，將男子逮捕。

白車駕駛下車，和一名美國籍男子，當街大吵，雙方你一言我一語，情緒越來越激動，兩人越吵越激烈，穿短袖上衣男子，突然伸手，拉住對方衣領，外國人舉起拳頭，想要反擊，沒想到短袖上衣男，從口袋裡，亮出一把至少20公分的利器，作勢要攻擊。

事發在台中地院前面，原來短袖上衣男，違停斑馬線，導致路人過馬路不方便，外國人路見不平，拿起手機要檢舉，短袖上衣男發現後，下車開嗆。

台中市警局西區所所長蔡明松說：「林男有手持刀械並拉扯黃男衣領的行為，黃男心生恐懼提出恐嚇告訴，另林男表示黃男有不當言詞，提出公然侮辱告訴。」附近民眾看到拍下來報警，好險沒有演變成流血衝突，雙方已到警局做筆錄，亮利器的男子，也被依恐嚇罪移送偵辦。

