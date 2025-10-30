男子遇攔查持刀衝警 遭聖塔克拉拉縣警方擊斃

聖塔克拉拉縣警在聖荷西27日晚間執行交通攔查時，發生一起持刀男子遭警方開槍擊斃事件。

警方通報，事件於當天晚間7時28分發生在Fruitdale Avenue與Leigh Avenue一帶。警方因車輛違規攔查一輛汽車，駕駛人隨即舉止異常，拒絕服從指令，並將自己反鎖於車內。

警員在現場展開長達兩個多小時的溝通與安撫行動，多次重複口頭指令，並嘗試以非暴力方式化解。聖塔克拉拉縣警長辦公室指出，縣警的「精神緊急應變小組」也趕赴現場協助。

根據ABC7的報導，目擊者、當地居民盧卡斯(Mark Lucas)說：「他一直不出來，幾個小時後員警打破了後車窗。我原以為他們會使用催淚瓦斯把他逼出來，接著就聽到他們喊：『他有武器！』然後聽到三聲槍響。員警把他拉出來，試著進行心肺復甦。」

警方表示，在動用槍械之前，現場人員曾多次使用非致命性武器與彈藥，試圖避免致命後果。然而，男子最終仍持刀下車並衝向警員，迫使至少一名副手開槍。

「我們的同仁已動用一切可行資源，盡力以安全且有效的方式化解衝突，」聖塔克拉拉縣警長強森（Robert Jonsen）說，「每一起動用武力事件都極為嚴重，我們始終堅持保護生命、維護社區安全與確保行動正當性的承諾。」事發後，警員立即在現場進行急救，救護人員隨後到場協助，男子被送往醫院後於晚上10時16分宣告不治。

由於事件發生在聖荷西市區內，聖荷西警察局目前負責主導調查，聖塔克拉拉縣地檢處也將展開獨立審查。「一項完整且透明的調查正在進行中，」強森警長說，「我們對所有受到影響的人表達關懷，包括在極端壓力下執勤的副手們。我們將持續支持他們，並確保公眾獲得資訊透明的更新。」

