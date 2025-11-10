男子遇淤泥摔車遭輾傷 新北環保局國賠161萬確定

（中央社記者林長順台北10日電）鄭姓男子騎車行經新北市中和區因路面淤泥打滑摔車，遭自小客車輾傷。鄭男提起國賠訴訟，高院認為新北市環保局道路管理有欠缺，應賠償161萬餘元，案經最高法院駁回上訴確定。

根據歷審判決書，鄭男主張，他於民國111年3月1日上午騎乘機車行經中和區員山路二高橋下涵洞，因新北環保局疏於維護，路面累積淤泥導致他打滑摔車，遭經過的自小客車輾傷，受有創傷性胸椎7、8節骨折併脊髓損傷等傷害，並經診斷有失能狀況。

鄭男提起國家賠償訴訟，向新北市環保局求償醫療費用、工作損失、精神慰撫金新台幣100萬元。

一審新北地方法院認為，本件交通事故主因是因為鄭男自身未使用燈光且未注意車前狀況，與新北市環保局清潔維護責任沒有因果關係，判決鄭男敗訴。鄭男不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，並擴張請求賠償勞動能力減損200萬元，合計求償300萬元。

高院判決指出，事發道路位於涵洞內，常有路面潮濕、淤泥情形，清潔隊定期派員清潔，但事發前因清潔人員請假、逢國定假日等因素而多日未清掃，導致道路有潮濕混雜泥沙及樹葉情形，極有可能導致機車打滑、失控倒地。鄭男受傷與環保局的管理欠缺有因果關係。

根據二審判決，車禍鑑定報告書提到鄭男行經肇事地點涵洞內路段，未使用燈光且未注意車前狀況，為肇事原因，鄭男應負30%過失責任，審酌鄭男大學主修柔道、事發逾3年後仍須持續接受復健治療等，判新北市環保局須賠償161萬6446元。最高法院5日公告駁回新北環保局上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1141110