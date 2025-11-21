男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了

國際中心／彭淇昀報導

美墨邊境近期出現一起離譜的走私事件，住在墨西哥提華納的美籍男子馬丁內斯（Jesse Agus Martinez），被控將2隻被打了鎮靜劑的瀕危「橙額錐尾鸚鵡」藏在內褲裡，試圖從奧泰梅薩入境口岸偷偷帶入美國，目前已遭聯邦大陪審團起訴。

男子過海關下體「異常巨大」被攔住，經檢查發現內褲裡藏了2隻瀕危鸚鵡。（圖／翻攝自美國聯邦檢察官辦公室）

根據多家外媒報導指出，事件發生於10月23日，當時美國海關與邊境保衛局（CBP）一名官員在例行檢查時，注意到馬丁內斯的褲檔部位形狀異常，儘管他極力辯稱那只是他的「pirrin」（西班牙語俚語，意指男性生殖器），但官員仍起了疑心。

最終，檢查發現他褲子裡藏著2個棕色小袋子，裡面各裝著一隻幼鳥，而這些橙額錐尾鸚鵡雖仍有生命跡象，但因遭注射鎮靜劑，幾乎呈現半昏迷狀態。

隨後，美國魚類及野生動物管理局（FWS）確認，這些幼鳥原生於墨西哥西部及哥斯大黎加，並自2005年起被列為瀕危物種；國際自然保護聯盟（IUCN）也將其歸為「極度瀕危」。

檢方指出，若此案成功，這些未經檢疫的野生鳥類可能會把禽流感等高度傳染疾病帶進美國，後果恐不堪設想。目前這兩隻雛鳥已交給邊境獸醫單位照護，並送往美國農業部的動物進口中心隔離，情況穩定。

據報導稱，馬丁內斯向當局坦承，之所以把鳥塞進內褲，是因沒有合法文件，原打算放在鞋盒中夾帶入境。此外，馬丁內斯過去已有鳥類走私前科，如今再度遭控非法進口，一旦罪成，恐面臨最高20年刑期與25萬美元罰金，FWS已展開進一步調查。

