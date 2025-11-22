男子過海關「下面一大包」 海關檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

馬丁尼茲過海關時，下體異常隆起，海關察覺有異後進行二度檢查。（翻攝自U.S. attorney's office for the Southern District of California）

美國聯邦檢方近日起訴一名男子，指控他走私兩隻橙額鸚鵡（orange-fronted parakeet），並將其麻醉後塞進褲檔，企圖從墨西哥走私進入美國，殘忍手法令人震驚。

褲檔異常隆起露餡

根據美國南加州檢察官辦公室新聞稿指出，居住在墨西哥的美籍男子馬丁尼茲（Jesse Agus Martinez）在10月23日下午12時50分，從美墨邊境站奧泰梅薩（Otay Mesa）準備入境時，被海關與邊境保護局（CBP）人員發現褲檔異常隆起，因而被帶往二次檢查。

執法人員調閱紀錄後，發現他曾有走私鳥類前科。當員警詢問褲檔隆起原因時，馬丁尼茲多次聲稱那是他的「pirrin」（西班牙語中的陰莖俗稱），試圖蒙混過關。

兩隻幼鳥遭麻醉塞進褲子 幸已脫險

兩隻幼年的鸚鵡遭麻醉，陷入昏迷。（翻攝自U.S. attorney's office for the Southern District of California）

進一步檢查後，海關人員在他內褲內找到兩個棕色布袋，裡面各裝一隻昏迷但仍在呼吸的橙額鸚鵡。美國魚類與野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）人員到場鑑定後確認，這兩隻均為受保護的幼年橙額鸚鵡，是國際瀕危物種貿易公約（CITES）附錄二列管物種。幼鳥初步由邊境獸醫照護後，轉送至美國農業部動物檢疫中心進行隔離，目前狀況穩定。

恐面臨最高 20 年刑期

馬丁尼茲被控違反《美國法典》第 18 編第 545 條「違法進口」罪，最高可處20年徒刑及25萬美元罰金。案件目前由美國特別助理檢察官凱薩琳‧魯卡德（Katherine Rookard）負責偵辦。

