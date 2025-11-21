男子違停飄K味 南港警首用唾液快篩揪出毒駕

〔記者鄭景議／台北報導〕昨(21)日下午，台北市南港區一名轎車駕駛因違規停車於超商前遭員警攔查，不料車內竟飄出濃濃K他命氣味。南港分局員警當場以毒品唾液快篩試劑鑑驗，駕駛呈施用愷他命陽性反應。警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條1項2款製單告發，並當場扣車。此案也是毒駕唾液快篩新制上路後，南港分局成功查獲並依新制告發的案例。

唾液毒品快篩檢測執法於20日正式上路，只要篩出駕駛人唾液呈陽性反應，即重罰三萬元至十二萬元，吊扣駕照一至二年並扣車，並於驗尿後由檢察官追究公共危險、毒品等罪刑事責任；拒絕檢測的駕駛人，直接罰鍰十八萬元及吊照扣車，且仍追究刑事責任。

南港分局表示，昨日下午2時許，南港派出所員警在忠孝東路7段執行普發現金及防治車手提領勤務時，發現一台轎車違規停放於超商前，遂上前進行攔查。

員警在攔查過程中，聞到車內飄出濃厚的K他命氣味，且在駕駛座方向盤下方發現白色粉末。經毒品鑑驗試劑檢驗，粉末呈愷他命陽性反應。警方隨即使用日前甫上路的毒品唾液快篩試劑，鑑驗駕駛唾液，同樣呈施用愷他命陽性反應。

警方當場依《道路交通管理處罰條例》製單告發並移置保管車輛。至於涉及刑法公共危險罪部分，將俟其尿液鑑驗報告，再行移送地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，施用毒品傷心又傷身，民眾勿因好奇持有或施用各類毒品。施用毒品後駕車行駛，更會嚴重影響用路人安全，警方維護治安沒有假期，民眾切勿以身試法。

