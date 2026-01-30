男子遭怪手砸死! 妻罹白血病.3子女生活陷困境

南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東報導

屏東縣一名機車騎士，28日騎車上班途中被貨車上掉落的怪手當場砸死，43歲的孫姓死者，有三個未成年小孩，妻子又因為急性白血病無法工作，原本一家人就靠著他早上去工廠上班、晚上兼作外送，獨自撐起一個家。如今家中經濟支柱意外離世，家人悲痛萬分，不知道未來的日子該怎麼過。

死者早上去工廠，晚上作外送，獨自撐起一個家。（圖／民視新聞）

發生在這個月28號，屏東萬巒鄉一台大貨車疑似過彎弧度太大，車上載的五噸怪手掉落，不偏不倚砸中路過的機車騎士，死者43歲孫姓男子是低收入戶，還是一家五口的經濟支柱。死者太太說，那是他上班每天都會走的路，家裡都靠老公在工作賺錢，時間允許的話他都會去外送。死者太太因為急性白血病無法工作，目前還在化療養病，三個小孩也都還沒成年，平常靠著死者早上去工廠，晚上作外送，獨自撐起一個家。卻沒想到一如往常前去上班，卻在每天都會行經的道路上遭遇死劫。就讀高一的長子得知父親驟逝，也一夜長大。說未來會先找一些打工先做，至少可以幫家裡一點，能幫一點是一點，希望爸爸在天上過得好就好了，不要再那麼拚了。

小女兒畫作還畫著幸福甜蜜的全家福，卻沒想到命運弄人，讓家人悲痛萬分。（圖／民視新聞）

小一小女兒畫作還畫著幸福甜蜜的全家福，卻沒想到命運弄人，讓家人悲痛萬分，更不知道未來的日子該怎麼辦。慈善團體趕緊先送上緊急救助金，縣府也將啟動相關緊急救助，幫助一家人度過難關。

