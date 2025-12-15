男子遭槍擊陳屍保時捷內 警逮回嫌犯查行凶動機

基隆市大武崙工業區驚傳槍擊命案，警方在路邊停車格內發現一輛白色保時捷，車內鄭姓男子陳屍後座，右胸有明顯彈孔。警方追查後發現，案件疑似因黑道糾紛引起，涉案的盧姓男子已落網，全案正朝殺人罪方向深入偵辦中。

疑黑道糾紛遇害 死者右胸中彈陳屍豪車後座

大批鑑識人員正忙於採證，不放過任何蛛絲馬跡，因為這輛白色保時捷車內，有人遭槍殺身亡，死者就是車主鄭姓男子。

鑑識人員忙於採證。圖／台視新聞

15日凌晨，鄭姓男子的家屬整夜找不到人，緊急通報失蹤，警方展開搜索。當眾人循線找到車輛時，發現鄭姓男子已陳屍後座，右側胸口有明顯彈孔。

男子家屬整夜找不到人，緊急通報失蹤。圖／台視新聞製圖



警方隨即鎖定盧姓男子，循線將其查緝到案。初步調查顯示，雙方疑似有金錢糾紛，14日下午1點多，34歲的鄭姓男子與同樣具有黑道背景的33歲盧姓男子及其友人，相約在基隆市大武崙工業區談判。當時盧姓男子與友人坐上鄭姓男子的保時捷，雙方疑似起口角，盧姓男子隨即掏出槍枝，朝鄭姓男子連開兩槍，其中一槍射中鄭男右胸，另一槍打到駕駛前座飾版，隨後盧姓男子與友人駕車逃逸。

談判不成盧男開槍射死鄭男。圖／台視新聞製圖

開槍嫌犯地方頭痛人物 曾多次酒後失控鬧事

警方已逮捕涉案的盧姓男子，同行的林姓友人則以證人身分到案說明。據了解，盧姓男子為地方頭痛人物，本月7日凌晨，他曾在基隆廟口夜市附近酒後持刀朝人群揮舞，造成民眾恐慌，被警方逮捕。如今，他又因糾紛犯下槍擊命案，警方目前仍在釐清槍枝來源及實際犯案動機，全力偵辦中。

盧男是地方頭痛人物，本月7日才在基隆廟口夜市附近酒後鬧事。圖／民眾提供



※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

基隆／蔡志恆、王華琳、何佩珊 責任編輯／網路中心

