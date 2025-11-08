男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光
印尼一名男子，日前晚上在船邊遭到一條長達6公尺的巨大蟒蛇纏繞，甚至緊纏他的頸部，將他拖入水中。驚險的畫面都被船上的同伴拍攝下來，最後同伴們努力將男子與巨蟒分開，成功救出了男子。
綜合外媒報導，事件發生在印尼婆羅洲 (Borneo），從當時同伴錄下的影片可見，一名捕蛇經驗豐富的男子赫魯（Heru）原本坐在船邊，他的同伴發現河水靠近岸邊的地方有一條巨大的蟒蛇。赫魯迅速伸手進水中抓蛇，成功抓到了巨蟒的頭部附近。
但是被赫魯抓住的巨蟒也不甘示弱，利用自身巨大的力氣，活生生把赫魯拖下船、掉入水中，而且還把赫魯往水深的地方帶，直到赫魯整個人淹沒在水中。
後來赫魯奮力掙扎，頭部從水面竄出，但是巨蟒沒有放過他，整條身體纏繞住赫魯，甚至纏住赫魯的手臂和頸部，情況相當危急。
其他同伴見狀立即上前幫忙，紛紛使勁抓住巨蟒，控制巨蟒的行動，最後成功的救下了被巨蟒拖下水的赫魯，他奇蹟般地毫髮無傷。最終，這條蛇被捕獲並拖上船，船員們與巨蟒合影留念，然後將牠放生到野外。
赫魯的同伴說，這條蟒蛇是他們見過的「最大最強壯」的蟒蛇，但自己一行人的目的是為了研究，原則是不傷害生物，所以才會將蟒蛇放走。
