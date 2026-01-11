男子邊夾娃娃邊吸毒 不滿遭店員制止怒砸櫃台

南部中心／曾虹雯、鄭兆佐 高雄市報導

高雄市仁武區一家娃娃機店發生砸店衝突，男子不滿抽菸被店員制止，惱羞成怒砸櫃台，導致店員受傷。警方獲報將人逮捕，發現男子抽的是毒品喪屍煙彈，等於是大庭廣眾下公然吸毒。最後將他依毀損、傷害持有毒品罪移送偵辦。





男子抽菸遭制止暴怒砸店 菸味不對勁！竟是毒品「喪屍煙彈」

南子不滿抽菸被制止，大鬧櫃檯還砸商店員。 （圖／民視新聞）





黑衣男子一把拍掉娃娃，又推掉櫃檯上的螢幕，當場店員起爭執，三番兩次動手還不夠，甚至拿起綠色購物車就往店員身上砸，到底發生什麼事？時間往前推，原來男子一邊夾娃娃一邊吞雲吐霧，遭到店員制止，衍生後續衝突。娃娃機店員說，看到對方把菸放到嘴巴開始吸後，就錄起來再請他離開，但他沒有要離開的意思，他就拿推車要打我我就擋。

46歲男子在娃娃機店吞雲吐霧，抽的居然是第三級毒品喪屍煙彈。（圖／民視新聞）





事發在高雄仁武這家娃娃機店，男子不但無視警告抽菸，被制止還惱羞成怒，店員奮力阻擋還是受到輕傷。娃娃機老闆得知消息趕到現場關心，並拍攝影片還原事發經過，而幾乎每個店員都對這位顧客印象深刻。說看到他投進去按退幣，大概重複十次才開始夾，他行為舉止一整個都很怪就對了，正常的時候都很正常，他只要沒有吸都很正常。還看過他手一直在抖在洞口那邊抽搐，那時我過去跟他講的時候，他的菸味道怪怪的。

46歲男子行為怪異，抽的菸味道也不太對勁。警方發現男子抽的不一般的電子菸，居然是第三級毒品喪屍煙彈，等於是大庭廣眾下公然吸毒。暴力零容忍，老闆得知消息後包了紅包安慰店員，也決定提告，為自家店員討公道。





原文出處：男子抽菸遭制止暴怒砸店 菸味不對勁！竟是毒品「喪屍煙彈」

