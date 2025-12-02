男子郵局臨櫃領嘸普發一萬 竟是前妻捷足先登

里港分局警方調閱監視畫面發現，蘇姓女子騎機車前往鹽埔鄉某超商盜領前夫的普發現金1萬元。（圖：里港分局提供）

屏東一名男子日前2度到郵局臨櫃領取普發現金1萬元，都被告知錢已經被不明人士從提款機領走了，警方循線追查發現，盜領1萬元的竟是男子前妻，聽到消息後，男子表明不願提告，但是竊盜屬於非告訴乃論罪，警方仍將男子前妻移送地檢署偵辦。（溫蘭魁報導）

屏東發生第1起盜領普發現金1萬元的案件。家住鹽埔鄉的陳姓男子日前2度到郵局臨櫃領取普發現金1萬元，郵局人員都跟他說，他的1萬元已經被人從提款機領走了。

里港分局偵查隊隊長陳賜明說，警方接獲報案後，立即函文財政部，確認陳姓男子的1萬元是遭人以郵局的金融卡在銀行的ATM領走的，經向銀行查詢，對方是11月18日中午在鹽埔鄉一間超商把錢領走的：「警方旋即調閱相關影像，發現是報案人前妻未經報案人同意，私自持報案人金融卡前往領取。」

廣告 廣告

陸續有民眾前往郵局領取普發現金1萬元，里港分局員警在郵局外錄影與維護安全。（圖：里港分局提供）

警方調查發現，原來陳姓男子的郵局金融卡一直由前妻保管，因為久未使用，帳戶遭到管制，以為無法用金融卡領取普發1萬元，才會到郵局臨櫃領現，沒想到，錢竟然被前妻早一步領走了，雖然他跟警方表示不願對前妻提出告訴，但，竊盜屬於非告訴乃論罪，警方仍將全案依竊盜和侵占等罪嫌送辦。

警方提醒，領取普發1萬元，金融卡只作為身分認證，還是可以提領普發現金，民眾的金融卡、健保卡和身分證務必保管好。

提醒：《刑事訴訟法》第154條第1項明確規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」