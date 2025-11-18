男子酒後情緒失控疑開瓦斯洩憤 住戶聞異味驚覺不對急報案

警消獲報趕抵現場。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者邱怡芳

今(18)日清晨5時27分，桃園縣府路某公寓住戶聽聞三樓住家傳出劇烈吼叫聲，擔心屋內有人爭吵且疑似開啟瓦斯，遂向警方報案。由於現場瀰漫異味，住戶擔心安全問題，請求相關單位前往處理。

桃園分局中路派出所員警與消防人員到場後，確認屋內為一名男子因酒後情緒失控與家人通話時發生爭執，進而開啟廚房瓦斯洩憤。警消立即疏散周邊住戶，並協請男子父親到場勸導，但男子情緒激動不願開門，瓦斯味也持續從門縫溢出，現場情況愈來愈不安全。

因室內可能存在安全風險，警消在研判後果斷破門進入。男子手持榔頭並試圖阻擋救援，現場人員使用必要手段制止其攻擊行為，順利將男子壓制並送醫評估。