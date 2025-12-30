男子酒後斷片砸民宅 中正一警 原地破案 帶回偵辦

圖說：發言人臺北市中正第一分局博愛路派出所長徐麟凱。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局博愛路派出所日前接獲民眾報案，稱一樓住家後門及陽台遭不明男子破壞，便至派出所請求警方協助，員警於受理後隨即調閱監視器，並在附近公寓地下室發現疑似犯嫌身影的林姓男子醉臥一旁，經比對為林姓男子所為無誤，全案詢後依毀棄損壞案移請臺灣臺北地檢署偵辦。

本案經調查，林嫌與友人飲酒後未返回住家，反而在北車商圈一帶亂逛，行經報案民眾住家時，突然亂砸被害人放置後門的物品，又用物品往被害人的後門砸，造成木製大門及多樣物品毀損，隨即逃跑離去；警方到場後確認監視器畫面鎖定犯嫌身影，成功在附近找到喝到斷片醉倒在地的林嫌，並將其查緝到案，全案詢後依毀棄損壞案移請臺灣臺北地檢署偵辦。

中正第一分局呼籲，深夜飲酒宜節制、結伴同行，斟酌酒量保持清醒，勿做出危險行為，造成自身與他人生命、財產危害，警方也將持續打擊及預防各類犯罪，以維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。