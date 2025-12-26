男子酒後毀損參選人布條 蘆竹警迅速破案

男子酒後毀損參選人布條，蘆竹警1小時內迅速破案。





桃園市蘆竹區25日清晨發生一起政黨初選布條遭毀損案。蘆竹分局南竹派出所員警展現高度警覺性，於巡邏時主動發現、立即追查，並在短短1小時內迅速鎖定嫌犯到案說明，全案依法究辦。

蘆竹分局南竹派出所員警於25日7時40分許，執行巡邏勤務行經蘆竹區南福街 255 巷口時，敏銳察覺民進黨黨內初選參選人簡伊翎之宣傳布條遭人割破毀損。警方高度重視，隨即成立專案小組並調閱周邊監視器過濾可疑人車。經查，毀損行為發生於25日清晨6時33分許。一名男子騎乘腳踏車行經該處，持尖銳物對布條進行割毀。警方掌握行蹤後，迅速將涉案的朱姓男子查獲到案。

據了解，朱嫌到案時渾身酒氣，經實施酒精測定，酒測值高達 0.87mg/L。朱嫌於偵訊時供稱，因飲酒後心情鬱悶，行經該處時隨手撿拾路邊玻璃碎片割破布條洩憤。朱嫌表示此舉純屬個人酒後失控行為。警方訊後依毀損罪將朱嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局表示，對於任何破壞公物、毀損參選人布條等違法行徑，警方必將嚴正執法，絕不寬貸。為維護轄區治安平穩及選舉公正，蘆竹分局已加強全面檢視轄區內各參選人處所及競選文宣設置地點加強巡邏，展現警方維護治安決心。

