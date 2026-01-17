男子酒醉大鬧宮廟 使出"恰恰爆梨拳" 扔供品.破壞神桌

社會中心／楊思敏、董子誠 台北報導

一名男子疑似因為經濟壓力大，喝醉酒、跑到宮廟裡找神明訴苦，沒想到，後來對著神像狂罵，還把神桌上的水果供品一通亂砸。現場民眾趕緊報警，但員警到場時，他依然情緒激動，甚至動手推人，最後被壓制，帶回派出所管束。

跪在神桌前，男子對著神像狂罵，突然抓起眼前供品，第一顆梨子往桌上砸，第二顆往地上扔，要再丟第三顆，沒拿穩。情緒沒發洩完，又把地上的梨子往神案丟，還使出「恰恰爆梨拳」，水果被他砸個西八爛。

男子酒醉在廟裡鬧事，情緒激動，還動手推員警，隨後就被壓制。





警察到場後，男子依然情緒激動。（圖／警方提供）





都已經被上銬，男子還是在地上滾啊、踢啊，警察最後只好1、2、3把他抬起來，帶回派出所。

福德街派出所所長林羿淳：「情緒激動、行為脫序，遂予以實施管束，後續將通知家屬到場，待許男情緒平穩後，交由家屬領回。另廟方財損部分尚待清點，如事後自所提告，將依刑法毀損罪，通知許男到案說明。





員警將鬧事男子帶回派出所管束。（圖／警方提供）





據了解，約60歲的男子疑似因為經濟壓力大，借酒澆愁，跑到廟裡面，對神明哭訴，又情緒失控嚇壞附近民眾。





