高雄市報導

高雄一名男子日前酒後站在廟會繞境隊伍中央，影響人車交通，員警當下請他離開，沒想到他卻脫下鞋子朝員警丟過去，甚至還試圖追打，由於這名男子喝醉酒鬧事，不是第一次，是派出所列管的酒空對象，警方循線逮人依社維法送辦。

酒空鬧事糗了！ 男子酒醉擋廟會遶境隊伍遭驅離 竟脫鞋砸警被送辦

廟會遶境現場，男子站在路中央，男子，手裡拿著鞋子，作勢要對員警攻擊。（圖／爆廢公社）

一名男子，手裡拿著鞋子，作勢要對員警攻擊，員警本來不想理會，沒想到男子居然朝著員警狂奔作勢追打。男子包圍員警，甚至拿著脫下的鞋子朝員警丟過去，員警下意識做出防衛，男子跌坐在地，混亂的景象，一旁的民眾全看傻眼。目擊民眾表示，就在那個十字路口那裡，攻擊一個員警，但是他應該是渾身酒味，所以人家也不想去理他啦、好像是有喝酒啦，頭腦不是很清醒的狀態，所以沒有人想理他。

酒空鬧事糗了！ 男子酒醉擋廟會遶境隊伍遭驅離 竟脫鞋砸警被送辦

酒後竟朝派出所所長丟鞋追打，警方不再放過，循線將人逮捕，依法送辦。（圖／翻攝畫面）

事發在高雄鼓山區，當時有宮廟舉辦遶境現場，員警在場執行維安勤務，王姓男子卻牽著腳踏車，站在路中央，影響人車交通，員警上前勸阻，男子卻情緒相當激動。高雄市警察局鼓山分局內惟派出所所長郭智浩表示，他一直跟我對不起啦，說他喝醉了所以不好意思，昨天回來是一直跟我對不起，就是因為他酒醒了，他是跟我說五瓶啤酒。警方說，這名王姓男子，酒後出狀況已經不是第一次，早就是當地派出所列管的酒空對象，這次酒後竟朝派出所所長丟鞋追打，警方不再放過，循線將人逮捕，依法送辦。

