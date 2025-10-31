男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制

社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導

酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。

「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」

醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制

醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）

根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」

醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制

男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）

酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。

