男子酒醉躲入涵洞咆哮 警消深夜當忍者龜強制送醫

酒醉男躲涵洞咆哮警方摸黑三個小時將人救出。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局三十日晚間八時許接獲民眾報案，指稱宜蘭市擺厘路一帶有酒醉男子在住家附近大吵大鬧，情緒激動、行為失控，影響社區安寧。警方獲報後立即派員前往處理。

員警到場時，該名男子疑似因酒醉情緒不穩，在警方勸導過程中突然竄逃，竟翻越屋後跳入排水溝內，並鑽進漆黑狹窄的涵洞躲藏。由於排水溝深度約一佰五十公分，涵洞內部昏暗濕滑，警方擔心男子發生跌落、溺水等危險狀況，隨即通報消防人員到場支援。

警消人員不顧環境惡劣，下到排水溝內搜尋勸導，期間男子仍拒絕配合，甚至往涵洞深處逃竄，雙方在涵洞內來回追逐約五十公尺，持續耐心勸說並設法圍堵，歷經數小時努力，直到深夜十一時多，終於成功將男子帶出涵洞。

附近居民表示，該名男子過去曾多次深夜酒後在社區喧嘩，造成鄰里困擾，但此次躲入排水溝涵洞內咆哮，尚屬首次，所幸警方即時介入，未釀成憾事。宜蘭分局呼籲，民眾飲酒務必適量，切勿因酒後失控影響自身安全及公共安寧。