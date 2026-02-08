男子酒駕撞死翁肇逃 還驗出毒品反應遭羈押

監視器拍下機車行駛在馬路上，但後方車輛沒有減速直接撞上，隨後又引發另外一部機車閃避不及，造成二次事故。

救護人員到場後，趕緊將2名傷者送醫，但78歲機車騎士倒地後失去呼吸心跳，送醫還是傷重不治。

意外發生在7日凌晨4時多，26歲的黃姓男子開車行經中埔鄉台18線，追撞78歲吳姓老翁隨即肇逃，隨後68歲機車騎士何姓男子未能及時反應，擦撞後倒地受傷，警方循線將黃姓男子緝捕到案，發現他涉及酒駕及毒駕。

嘉義中埔分局三和派出所所長沈琮閔指出，「7日11時30分查獲黃姓肇逃犯嫌，經警方施以唾液快篩檢測，呈現第二級毒品陽性反應，另經酒測超過標準值。」

檢方偵訊後，認為黃姓男子涉嫌酒駕、毒駕致死及肇事逃逸，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

而在台中8日在西區的樂群街，也發生貨車撞進民宅事故，所幸沒有人受傷。肇事的貨車駕駛向警方供稱，是因為精神不繼釀禍，但警方酒測後發現超標。

台中市一分局西區所所長蔡明松說明，「因魏男酒測超過法定標準值，涉嫌酒後駕車公共危險罪，已依法逮捕偵辦。」

而酒駕防制團體表示，酒駕者當中有4成是累犯，其中7成有酒癮的問題，酒駕之所以層出不窮，應該著重酒癮的治療。

台灣酒駕防制協會秘書長高淑真表示，「你不曉得它什麼時候來，你不曉得什麼時候出現，你不曉得它會出現在哪裡，針對累犯你不把他當作病人的話，你只有處罰他，對他來講效果有限，我的酒癮的問題，還是讓我喝了酒後我還是喝了再上呀。」

高淑真表示，除了酒癮的治療，也要將罰則連坐範圍，擴及到賣酒方及車輛提供者，加大防制及處罰的力道，才能看到效果。