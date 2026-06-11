男子酒駕翻車 新店警依公共危險罪送辦

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新店警分局提供

（另開新視窗）

記者黃秋儒／新北報導

新北市石碇區文山路國道五號交流道平面道路（南下方向）昨（10）日17時21分有自小客車翻車事故，經110通報新店警分局派員協處，經轄區石碇所員警到場了解，自小客車駕駛陳男(66歲、持照正常)由文山路深坑往石碇方向行駛時，因不明原因自撞分隔島翻車無受傷。

新店警分局指出，員警現場處理發現駕駛酒味濃厚，經警方帶返所實施酒測該駕駛消極不配合顯有拒測情事，本案後續報請檢察官核發鑒定許可書抽血換算酒測值為0.91MG/L，全案依公共危險罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。