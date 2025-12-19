男子醫院外嗆警「阿斯巴拉」判罰金8千、拘役40日

台南一名男子就醫後不願離開，與院方警衛起衝突，警方到場處理又被他連番辱罵「阿斯巴拉」等語。（示意圖／Pixabay）





台南一名男子因就醫後不願離開醫院，在急診室外與院方人員爆發爭執，甚至連警方到場處理也遭他當眾辱罵。台南地方法院審理後，認定男子言行已構成公然侮辱及侮辱公務員等罪，判處罰金新台幣8000元，另判拘役40日，全案仍可上訴。

判決指出，事發於今年6月下旬，男子前往台南市東區一間醫院就診，結束後卻遲遲不願離開。院方警衛上前勸離，男子情緒失控，當場以「X」、「X你X」等不雅言語辱罵警衛，引發警衛報警處理。

未料警方到場後，男子再度情緒爆發，對前來執行職務的員警連番爆粗口，包含以「阿斯巴拉」等字眼羞辱。法院認為，該用語在台灣常被用來形容他人「白目、兩光」，加上公開場合辱罵，已影響員警執行公務的尊嚴與公信，構成侮辱公務員。

廣告 廣告

男子到案後對自己的行為坦承不諱，法院審酌其先在醫院外辱罵警衛、後又對到場員警出言不遜，行為與對象各異，分別構成公然侮辱及侮辱公務員罪，遂判處罰金8000元並拘役40日，依法得易服勞役或易科罰金。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

闖紅燈還比中指挑釁 駕駛怒轟：帝王Ubike

扯！運將接單送貨被誤認「車手」妻怒：上銬是侮辱

母接兒控遭攔車飆罵 男到案稱：因差點被撞

