男子長期打鼾 微創手術通氣

27歲潘先生因嚴重打鼾合併黃鼻涕，內視鏡檢查發現有慢性鼻竇炎、鼻中膈彎曲併鼻甲肥大及雙側扁桃腺與懸壅垂肥大等，嘗試藥物與正壓呼吸器（CPAP）改善，但療效有限。經接受微創鼻竇及鼻中膈鼻道成型手術改善鼻道通氣，再進行雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助懸壅垂顎咽成型術，術後呼吸道阻塞緩解，不再需要依靠CPAP的輔助，睡眠品質及白天精神提升。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒提醒，打鼾其實可能是身體發出的警訊。根據研究顯示，約有五成的打鼾病人會在睡眠過程中伴隨「睡眠呼吸中止症」，長期下來，呼吸道在睡眠中承受過高阻力，恐引發高血壓、心臟病、腦中風等心血管疾病，甚至提高半夜猝死的機率，兒童更可能會影響顏面骨骼發育與學習效率。

沈至軒指出，睡眠呼吸中止症根據病因不同可分為中樞性、阻塞性及上呼吸道阻力症候群等類型。上呼吸道阻塞是打鼾常見的原因之一，常與鼻腔、喉嚨或是舌根的結構異常有關，其中包括鼻中隔彎曲、腺樣體肥大（兒童）、扁桃腺肥大、下顎後縮或過小等，當然一些系統性疾病如肥胖、甲狀腺低下或是特殊遺傳疾病亦可能造成。若阻塞情形嚴重，病人除了打鼾聲大，還可能伴隨呼吸暫停或中斷。

沈至軒說明，針對打鼾症狀，應先安排睡眠檢測與內視鏡檢查確認原因，初期可透過生活習慣調整（飲食控制以減重、避免煙酒、避免仰睡、規律運動等），同時可搭配持續性呼吸道正壓治療器（CPAP）來輔助治療。如成效不佳，建議以微創上呼吸道相關手術以提升呼吸道通氣量，包括：微創鼻中膈鼻道成型手術、微創動力旋轉刀腺樣體切除、微創雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助扁桃腺切除手術或懸壅垂顎咽成型術等。

奇美醫院引進最新微創雙極射頻雙極射頻扁桃腺切除裝置，讓傳統微創扁桃腺切除手術及懸壅垂顎咽成型術多一項新利器，手術過程熱傷害低，止血效果好，縮短手術時間、術後疼痛與出血，再搭配上可吸收式止血粉或組織凝膠等新型醫材，有助傷口恢復。