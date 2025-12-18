男子長期菸酒檳榔不忌口，食道癌第三期才就醫 1方法助縮小腫瘤重建食道

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

58歲王先生因長期抽菸喝酒，半年前開始出現吞嚥異常與胸口灼熱感，但誤以為是年紀大或胃食道逆流，未及早就醫。直到連喝水都吞不下，胸口有異物感時才就診，確診為下段食道癌第三期，並已合併腹部淋巴轉移。醫師建議先接受新輔助放化療，待腫瘤縮小後，再安排手術切除食道並重建胃管。

食道癌早期症狀隱匿，常被誤會

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀隱匿，常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，許多患者認為「忍一下就過了」，等到明顯吞嚥困難時，多已是中晚期。男性為高危險族群，致癌風險包括長期抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物，以及長期未治療的胃酸逆流。

由於王先生腫瘤長達8公分並已轉移淋巴，醫療團隊建議先進行新輔助放化療，藉此縮小腫瘤、穩定控制，接著安排達文西食道切除暨胃管重建手術。劉柏毅表示，達文西微創手術僅需數個1至2公分的小傷口，透過3D立體內視鏡與靈活機械手臂完成腫瘤切除及縱膈腔淋巴清掃，減少出血與神經損傷風險。

早期發現是提升存活率關鍵

手術過程中，胃部血管仔細分離後修整成管狀，經橫膈膜食道裂孔拉至頸部與剩餘食道吻合，完成「食道切除暨胃管重建」。王先生術後疼痛明顯減輕，隔日即可逐步下床活動，飲食也依循醫囑循序漸進恢復。他對醫療團隊表達高度感謝，並感慨「如果早點檢查，或許不會這麼嚴重」。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現是提升存活率關鍵。若在第一或第二期就診斷，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好效果，甚至不需大範圍切除。第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

此外，日常生活習慣也能降低食道癌風險，包括避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流。劉醫師建議，高風險族群或長期有喉嚨異物感者，每年安排胃鏡檢查，不可忽視身體早期警訊。

