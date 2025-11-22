男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝
中國河南一名栗姓男子，經過媒人介紹認識了一名女子，兩人才交往半個月就閃婚。但是婚後，栗男發現妻子的行為怪異，後來終於發現妻子患有精神病，而且病史已經長達10年之久！栗男向法院訴請離婚，並要求女方返還人民幣13萬元（約新台幣57萬元）的聘金，但女方不肯歸還。
綜合中國媒體報導，35歲的栗男之前多次相親都失敗，家中父母又催婚，2023年12月他經過媒人介紹，認識了這名女子，經過短短半個月的相處，兩人就決定結婚。
2024年3月，栗男就發現妻子不對勁，發現妻子藏有一個白色的藥瓶，上面的標籤全部都被撕掉，妻子解釋那是「治療失眠的藥，想吃就吃」，但已經引起栗男心中懷疑。
後來，妻子又多次出現異於常人的行為，直到2024年5月8日，女方因症狀加重被送往醫院，栗男才從醫生口中得知真相：妻子患有精神分裂症已經10年了，期間曾多次住院，還辦理過殘障證，這些情況他全然被瞞在鼓裡。
得知真相之後，栗男大受打擊，2024年6月25日，他正式向法院提起訴訟，請求撤銷婚姻並返還聘金。法官認為，根據中國法律，夫妻一方患有重大疾病的，應在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻，所以判兩人婚姻撤銷。
至於聘金返還方面，法院指出，被撤銷的婚姻自始無法律約束力，為避免當事人訴累，應一併處理聘金問題。綜合考慮聘金金額人民幣18.6萬元（約新台幣82萬元）、雙方共同生活不足半年且無子女、女方是主要過錯方，以及栗男在婚戀中未慎重選擇的責任，酌情判令女方返還人民幣13萬元。但女方不肯歸還，說錢已經花完了；栗男說因為結婚而背負了債務，現在只能跑外送來還債。
網友看後紛紛留言表示「所以千萬不要為了結婚而結婚」、「這根本是騙婚」、「確實不該隱瞞」、「結婚還得謹慎啊！別那麼心急」、「女方真的太過分了」、「女的打得一手好算盤啊」、「男方家太老實了，被騙婚」。
