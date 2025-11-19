男子闖民宅專找長輩聊天借錢 里長：已報警

屏東縣 / 綜合報導

屏東市有名里長在臉書社群PO出一段影片並敘述說，近期里內出現一名男子，在居民住家前晃來晃去，接著會擅自闖入屋內，找裡頭的長輩攀談，然後以各種理由借錢，有里民留言，稱自己也是受害者，還有人控訴男子曾爬抽油煙機的小窗進到屋內偷錢，警方獲報，目前已經展開追查。

一名穿藍色外套的男子，出現在居民住家門口，他戴著口罩，還拉起外套的帽子，拿手機講電話好像在找人，接著他就走進屋內，遭指控男子VS.當事阿嬤說：「他如果回去高雄都會找我(對對對)，對啦，他都會這樣跟我說，喔，他回來了我就比較放心了。」

跟屋裡臥床的阿嬤攀談，似乎跟對方很熟，遭指控男子說：「好了，這樣好了，我來買一些水果給妳吃。」說要買水果來給阿嬤，然後話鋒一轉，跟旁邊的外籍看護，開口借錢，遭指控男子VS.當事外籍看護說：「妳現在有沒有(我又沒有錢)。」

昨(18)日中午12點多，這名男子出現在屏東市長安里內，里長得知在臉書社群PO文，就有里民留言，這個人到處騙很可惡，甚至還有人說，同一名男子，還會爬抽風機的小窗，進到屋內去偷竊，里長呼籲大家要小心，而當時男子上門的住家。

猛敲門說是阿嬤的朋友，有事要找阿嬤，當事外籍看護說：「他說認識，他說阿嬤認識。」結果目的就是要借錢，跟外籍看護開口要借1千元，當事外籍看護說：「說幫我一千塊，然後我明天給妳很多東西。」其實里內也有居民，被陌生男子擅自闖入住家。

當地居民說：「有個人給我闖進來，我說，你給我出去喔，否則老公馬上出來，我叫我老公出來。」這次的事件發生後，里長立刻報警處理，屏東分局大同派出所副所長蔡建偉說：「警方目前積極追查該男子身分。」警方也提醒，如遇陌生人想進屋或借錢，務必提高警覺並拒絕，必要時要立刻報警。

