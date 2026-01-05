男子闖美副總統俄亥俄州住家 打破窗戶遭拘留

（中央社辛辛那提5日綜合外電報導）美國特勤局（U.S. Secret Service）表示，一名男子擅闖副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州的住家，打破窗戶並造成其他財物損失，男子於今天凌晨遭到拘留。

特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）透過電子郵件向美聯社表示，涉案男子是在午夜過後不久，由負責范斯住家的特勤局人員逮捕。當局未公布男子身分。

兩名要求匿名的執法人員透露，特勤局人員於午夜左右聽到住宅傳出巨響，接著發現有個人拿鐵鎚打破窗戶，企圖進入屋內。

其中一位執法人員指出，男子走向住宅車道時，還故意破壞一輛特勤局的車。

古利耶米表示，當時這棟位於胡桃山社區（Walnut Hills）的住宅沒有人在，范斯及家人也不在俄亥俄州。這棟住宅位於辛辛那提市中心以東。

范斯辦公室將相關問題轉給特勤局，並說他的家人已返回華府。（編譯：楊昭彥）1150105