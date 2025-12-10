男子闖高中只為滿足「1癖好」！廁所被逮手握5雙鞋

國際中心／王靖慈報導

日本千葉縣八千代市一所高中，近日發生一起校園事件。一名自稱是公司高管的男子，在學校放假期間偷偷闖入校舍，還被教職員在廁所察覺後抓包。更詭異的是，警方到場後發現，男子手上竟拿著5雙學生的室內鞋，而男子被逮捕後，他的說詞更是讓人感到傻眼。









根據日媒《富士新聞網》8日的報導指出，男子名叫足立亮太朗，來自日本名古屋市，並自稱是公司高管。他於6日闖入八千代市的一所高中校舍，有教職員立刻發現廁所被人使用的痕跡，隨即巡視校園，不久便撞見男子手持多達5雙的室內鞋。等到警方進一步搜索，並在男子身上找到一張6日從名古屋往東京方向的新幹線車票，懷疑男子是特地搭車北上犯案。

面對警方的詢問，男子竟然坦言自己有迷戀「女性氣味」的癖好，並表示：「想聞聞她們的室內鞋」，他甚至詳細透露：「愛知縣的學校都穿拖鞋，所以我把目標鎖定在關東地區那些穿鞋型室內鞋的學校」，認為愛知縣的學校普遍使用拖鞋式的室內鞋，味道不符合他偏好，因此特別挑選關東地區「鞋型室內鞋」的學校下手。他還辯稱自己雖然進入校舍，但「不算非法侵入」，對部分罪名並不承認。事件曝光後，引發日本網友震驚，甚至有網友認為男子怎麼可以這麼乾脆，被男子超強的行動力嚇到。

