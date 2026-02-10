男子陳屍彰化藝術館後方 衣著單薄死因待查

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣消防局今天中午獲報，在彰化市彰化藝術館後方發現1名男子已無呼吸心跳，由於男子衣著單薄，也未穿著鞋襪，警方已報請檢察官相驗確認死因。

彰化縣消防局指出，有街友中午報案指稱在彰化市彰化藝術館後方，有1名男子倒臥在地上，已無呼吸心跳，警消趕到現場，查出死者為54歲許姓男子，身上衣物單薄，也未穿著鞋襪，死因不明。

警方表示，昨晚氣溫低，許男死因是否和低溫有關，已報請彰化地方檢察署檢察官相驗，確認死因。（編輯：李錫璋）1150210