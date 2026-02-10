男子險遭「Momo雲端發票中獎」詐騙 財政部：官網結尾必為.gov.tw

詐騙集團近期假借知名電商平台名義發送「雲端發票中獎」郵件，一名男子險遭詐騙，幸好瀏覽器及時攔截可疑網址。該男子仔細檢視後發現多處可疑跡象，包括發件地址異常、發票周期錯誤及要求更新信用卡資料等，成功避免財務損失。

詐騙集團近期假借知名電商平台名義發送「雲端發票中獎」郵件，一名男子險遭詐騙，幸好瀏覽器及時攔截可疑網址。（資料照／中天新聞）

該男子於9日在社群平台Threads分享經歷指出，他收到一封自稱「Momo雲端發票中獎」的電子郵件，內容聲稱他中了4千元獎金。當他點擊附帶網址時，瀏覽器發出警告並攔截了連結，「這才讓我仔細檢查郵件內容，發現許多可疑之處，」

該男子表示，「包括郵件地址明顯異常、發票周期竟然寫成四個月一期，還要求更新信用卡資料才能領獎。」他意識到這是詐騙手法，立即在社群平台發文提醒他人：「這個Momo雲端發票中獎信太狠，我差點被詐騙，請提高警覺。」

貼文曝光後，許多網友表示也收到相同的詐騙郵件，甚至有人差點上當。一位眼尖的網友指出關鍵辨識細節：「momo官方的英文名稱全都是小寫，但詐騙信件卻把第一個字母寫成大寫『Momo』，這是判斷真偽的重要線索。」

財政部日前也在臉書發文提醒，假借電商平台名義通知發票中獎是詐騙集團近年常用的手法之一。詐騙集團目的是誘使民眾點擊連結，進入偽冒的「財政部電子發票整合服務平台」網頁，誘騙輸入信用卡資訊。

財政部強調，雖然假網站外觀與官方網站相似度極高，但民眾可透過網址辨識真偽。正確的「財政部電子發票整合服務平台」電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用的「.gov.tw」，其他網址皆為詐騙。民眾收到類似郵件時，應提高警覺，避免點擊不明連結或提供個人資料。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

