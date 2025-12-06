男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導
一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。
手掌出現如蚊蟲叮咬的紅斑若「不痛也不癢」就有可能是感染梅毒。（圖／翻攝自臉書＠泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 ）
泌尿科醫師蘇信豪在臉書發文分享，一名男子露營回來後，發現雙手掌長紅斑，以為是在戶外被蟲咬，連擦一個月的藥都沒好，走投無路之下他決定問AI，竟然被告知這些竟是「梅毒症狀」。到醫院抽血檢查後，也真的被確診為「二期梅毒」。
感染梅毒症狀包括：
外觀： 紅褐色、銅板色的斑點（Maculopapular rash）。
位置： 極具特徵性地出現在 「手掌」 與 「腳底」。
感覺： 通常「不痛不癢」
其他症狀:
有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑（Biett's collarette）。
梅毒傳染途徑分為性行為傳染、黏膜滲出物接觸、血液傳染、母子垂直傳染四種。（圖／擷取自衛生福利部官網）
感染途徑：
感染梅毒主要有四個途徑，不安全性行為、血液傳染，包括共用針頭、輸入未經篩檢的血液（現在醫療進步，輸血感染已極少見）以及母子垂直感染，孕婦傳染給胎兒與黏膜滲出物接觸傳染。
一般日常接觸（如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池）通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。
診斷與治療：
抽血檢查
VDRL/RPR： 篩檢用，治療後數值會下降（用來追蹤療效）。
TPHA/TPPA： 確診用，一旦感染過通常終身陽性。
治療方式
梅毒雖然聽起來可怕，但其實早期發現非常好治療，通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。
原文出處：男子露營完手掌出現紅斑「以為被蟲咬」 一問AI竟確診「二期梅毒」！
