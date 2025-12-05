男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了

確診梅毒的男子雙手症狀。圖／「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」FB

一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。​在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！

蘇信豪醫師在臉書粉絲頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文表示，這名男子前來就診時，一進診間就伸出雙手讓醫生看滿手的紅斑，一臉無奈的說：「醫生，我1個月前去露營，回來後手掌就出現這些紅紅的斑點。我以為是被什麼不知名的毒蟲咬到，或者是接觸到髒東西過敏。」

為了這些「紅斑」，他自己去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，認真擦了整整1個月，結果完全沒消退、還是不痛不癢、紅斑反而好像變多了，所以他突發奇想問AI，得到的回答竟然可能是梅毒，嚇得他趕緊就醫。

蘇信豪幫男子抽血檢查，結果RPR（梅毒血清反應）呈現陽性1：256，確診為「二期梅毒」。蘇信豪說，照片中的手掌紅斑，是二期梅毒最典型的特徵：

外觀：紅褐色、銅板色的斑點（Maculopapular rash）。 ​位置：極具特徵性地出現在 「手掌」 與 「腳底」。 ​感覺：通常「不痛不癢」（這點跟蟲咬或濕疹最大的不同）。

​其他症狀：有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑（Biett's collarette），這也是重要線索。

梅毒是怎麼傳染的？

蘇信豪指出，一般日常接觸（如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池）通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。很多患者會問：「我沒有亂來，怎麼會中？」或是「是不是去公廁被傳染的？」蘇信豪說，梅毒主要透過以下途徑傳染：

不安全性行為（佔大宗）：透過陰道交、或是口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染。注意：保險套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，但全程使用仍是最佳預防方式。 ​血液傳染：共用針頭、輸入未經篩檢的血液（現在醫療進步，輸血感染已極少見）。 ​母子垂直感染：孕婦傳染給胎兒。

診斷與治療：別怕，能治好！

如果你發現身上出現不明紅斑，尤其是手掌、腳底出現不癢的紅點，或者私密處曾出現無痛性潰瘍（這是一期梅毒）首先要抽血檢查，分別為VDRL／RPR：篩檢用，治療後數值會下降（用來追蹤療效）；​TPHA／TPPA：確診用，一旦感染過通常終身陽性。

梅毒雖然聽起來可怕，但其實早期發現非常好治療！通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。蘇信豪提醒，切記，皮膚問題擦藥2週未改善，或者有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，請務必尋求專業醫師（泌尿科、感染科或皮膚科）協助。​不要自己當醫生（自己藥局買藥），也不要依賴AI，到診所或醫院抽血檢查最準確！



