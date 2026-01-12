男子非首次酒駕！ 行動不便老父多次收拾殘局

高雄市 / 綜合報導

涉嫌酒駕連還撞的曾姓男子，現在黑歷史全被起底，已經不是第一次酒駕，回到他老家，行動不便的父親面對鏡頭，真的很無奈，頻搖頭，表示已經替他收拾多次殘局，已經無能為力，儘管被關過，仍未記取教訓，其實曾姓男子，去年也因酒駕拒捕，當街跑給警察追，最後雙方發生碰撞，幸好只有車損。

黑色轎車停在住家門口，車身多處刮痕，車頭明顯凹陷，車燈破裂，這一輛正是曾姓駕駛所使用的車輛，目前已遭警方扣牌處理。

曾姓男子父親：「花很多錢了啦，2棟房子跑不掉，4、5次了，對不對，我哪有那麼多錢替你賠。」眼看兒子一次次闖禍，行動不便的父親只能無奈搖頭，坦言已多次替他收拾殘局，語氣中滿是無力感，直言就算曾被關過，仍沒有記取教訓。

記者VS.曾姓男子父親：「你的車嗎，我太太的，這樣，鑰匙不給他等一下換你有事，酒喝下去後，六親不認。」現在酒駕連還撞事件爆發後，曾姓男子遭起底，是地方頭痛人物，除了有毒品前科外。

保養廠業者：「2025年9月16日的時候就在旗山也是跑給警察追。」被加碼爆料，去年曾和警方發生擦撞，當時他又是酒後開車上路，因拒捕當街跑給警察追，追捕過程雙方發生碰撞，所幸無人受傷，只有車損。

附近鄰居VS.記者：「對長輩很不孝，說起來沒辦法，對啊！整天四處遊蕩。」屢次違規、反覆犯錯，不只讓警方疲於奔命，也讓家人為他操碎了心，現在只能為自己的過錯，再次接受法律制裁。

