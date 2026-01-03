男子頂溪站涉垃圾桶縱火 北捷：影響行車安全將開罰

一名男子今天上午在台北捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火，站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。北捷表示，這名旅客未經許可攜帶危險或易燃物，進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，行為已影響行車運轉安全，將開罰新台幣1萬元至100萬元。

一名男子3日上午在台北捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火，站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。（捷運站示意圖／中央社資料照）

台北捷運公司發布新聞資料指出，上午收到頂溪站火警警訊，立刻通知站長前往處理，確認為一處在大廳的垃圾桶冒煙，站長與保全迅速使用滅火器撲滅火源並報警。

北捷說明，回播監視器後發現，垃圾桶冒煙前被一名旅客丟入不明物品，隨即追查這名旅客位置，後在民權西路站將其帶下車，交由轄區員警處理，捷運運行沒有被影響。

北捷表示，這名旅客未經許可攜帶危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，影響行車運轉安全，後續將依違反《大眾捷運法》裁處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。