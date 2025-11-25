男子頸部腫大竟是肺外結核！「盜汗、體重下降」是警訊

南投一名37歲外籍移工阿力（化名），近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續超過四週仍未消退，就醫經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，屬「肺外結核」的一種，目前患者已接受手術切除治療。

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師（現支援南投醫院）。（圖／南投醫院提供）

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師（現支援南投醫院）指出，這位患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常。他說明，這類情況稱為「肺外結核」，事實上，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為「肺外結核」，其中又以「淋巴結核」最為常見，佔了約三至四成，且多好發於頸部淋巴結。

廣告 廣告

賴文森醫師提醒，頸部淋巴結核初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，因此非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。

南投醫院呼籲民眾，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續二至四週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或是伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷。特別是自身有結核病接觸史，或屬於免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併「開放性肺結核」時才有傳染風險。（圖／南投醫院提供）

賴文森醫師也特別強調，確診肺外結核後，仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核。他呼籲民眾可以放心，單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併「開放性肺結核」時才有傳染風險，社會大眾不應對患者產生誤解或歧視，以維護其就醫意願與治療品質。

南投醫院再次提醒，頸部腫塊是身體釋出的重要警訊，若發現腫塊持續存在，應及早就醫釐清原因，把握治療黃金期，遠離疾病威脅。

延伸閱讀

李四川促成輝達案新壽解約 沈政男：新北市長十拿九穩

國3烏日段「聯結車慘翻」！一度釀全線封閉

2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了