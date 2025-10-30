男子頻繁往返台美 偷渡大麻軟糖入境踢到鐵板
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
今年5月間，一名曾姓男子自美國購得一包含有大麻成分的軟糖入境台灣，結果遭我方海關人員當場查獲，接獲線報的海巡署桃園查緝隊在以毒品試劑檢測後發現，該包軟糖果然含有大麻成分。查緝隊查出，曾男經常往返台美，疑似利用這個機會，在美國德州購買含有大麻成分的軟糖，然後多次以相同手法將軟糖帶進台灣，全案經桃園地檢署偵結後，曾男被依《毒品危害防制條例》運輸第二級毒品罪起訴。
海巡署桃園查緝隊指出，今年5月20日，曾男搭機自休士頓返回桃園當天，隨即被海關人員在他背包裡發現一包含有大麻成分的軟糖，該包軟糖外包裝精美，查緝隊發現，曾男經常往返台美之間，研判他利用這個機會在德州當地購買大麻軟糖，然後再帶回台灣，孰料這次踢到鐵板。
查緝隊表示，大麻軟糖具成癮性，若流入市面不慎被青少年誤食，產生嚴重危害，近年毒品走私手法不斷翻新，大麻軟糖在我國為公告列管的第二級毒品，不管是運輸、或是販賣都將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿攜帶或郵寄入境，以免觸法。
照片來源：翻攝畫面
