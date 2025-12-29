男子馬路賣玉蘭花遭制止 出手毆警被究責

民眾開車經過長安東路與建國北路口時，看到員警和一名男子發生扭打。（圖／東森新聞）





有民眾開車經過長安東路與建國北路口時，看到員警和一名男子發生扭打，最後男子被員警制伏，警方表示，這名男子走到馬路上賣玉蘭花，因為不滿員警制止失控打人，將依法究責。

民眾只是停個紅燈，就目睹警民在路口互毆。

目擊民眾：「喔怎麼會這樣，趴著趴著。」

員警和民眾扭打在一起，員警最後將人制伏，要對方趴著，但顯然男子也自知理虧，坐在地上不再動手，到底兩人的衝突是怎麼發生的，原來員警在長安東路與建國北路口，執行交通管制疏導勤務，而這名男子在路口兜售玉蘭花，員警依法上前勸導，沒想到男子情緒失控，對員警大聲叫囂還出手推擠員警，最後變成扭打，而員警考量有重要勤務要執行，而且男子情緒趨於穩定，於是沒有第一時間將人逮捕，警局將通知男子到案說明，並依法追究妨害公務刑責。

