男子騎車突遭風箏線割喉！脖子大噴血「墜21m高架橋」

印度節慶活動掀起放風箏熱潮，卻接連發生「風箏線割喉」的致命意外，短短數日內已奪走多條人命，受害者從孩童到成人皆未倖免。其中，一名35歲男子騎機車載著妻子與年幼女兒外出時，意外遭風箏線割喉，導致頸部大量出血，機車也因此失控重摔，雖緊急送醫，仍在到院時宣告不治。





意外造成機車失去平衡，一家三口連人帶車從約21公尺高的橋面墜落。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《印度斯坦時報》報導，死者為35歲男子庫瑪爾，當天騎機車載著30歲妻子雷哈娜與7歲女兒阿麗莎，原本要去慶祝印度教節慶「兄妹節」，卻在行經市區的高架橋時，遭空中飄落的風箏線劃過頸部，當場割喉，脖子立即噴，妻女在後座目睹整個過程，場面非常嚇人。突如其來的意外也導致機車失去平衡，一家三口連人帶車從約21公尺高的橋面墜落。庫瑪爾與女兒當場死亡，妻子則因跌落在人力車上撿回一命，送醫時仍有生命跡象，最終仍因傷勢過重宣告不治。此外，另一起事件中，48歲男子霍薩馬尼騎車途中被同樣遭風箏線割喉，倒地後曾撥通女兒電話求救，但仍因大量失血不幸身亡。

印度流行「鬥風箏」競技，加上包覆玻璃纖維的鋒利風箏線仍在市面流通，讓風箏節成為行人與騎士的致命隱憂。（示意圖／翻攝自Ｘ）

據了解，當地流行「鬥風箏」的活動，部分放風箏者為了競爭勝負，刻意使用鋒利線材割斷他人風箏線，加上市面仍大量流通包覆玻璃纖維的廉價尼龍線「中國曼吉哈」，使風箏線如刀刃般銳利，對行人與騎士構成威脅。儘管官方早在2017年便宣布禁用相關線材，實際執法與市場管控仍漏洞百出，也讓風箏節每年都還是有人因此而死亡。





