男子騎車自摔腦死 器捐嘉惠40多個家庭
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義基督教醫院於日前接收一位因騎機車自摔腦死的獨居中年男子，在經緊急搶救後，雖恢復生命徵象，卻呈現腦死狀態，嘉基醫院醫療團隊於家屬抵達後，向家屬說明病況及後續事宜，並探詢是否有器官捐贈意願，其姊、弟在萬分不捨中，經過深思與討論，決定以器官捐贈的方式，為親人完成生命最後一程的善行，將可用的器官捐出，幫助更多等待重生的人。
經專業醫療評估後，中年男子成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，整體評估將有超過40位病人因此受惠，嘉基院方感謝中年男子以無聲的善行，為社會留下最溫柔而有力量的禮物，這份跨越生死的善意可造福40多人，也提醒世人當生命走到盡頭，愛-仍然可以繼續。
嘉基副院長、器官移植管理委員會主任委員楊正三表示，此次捐贈不僅讓重症病人即時獲得器官移植機會，後續皮膚與骨骼組織的應用，更可協助多位病患完成治療，讓一個生命的終點，轉化為數十個家庭的希望起點；目前肝臟與腎臟的移植手術皆已順利完成，接受移植的病人術後恢復狀況良好，正逐步邁向穩定復原；皮膚與骨骼組織則已完成保存，待後續有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。
嘉基社工室李雯主任表示，器官捐贈往往發生在家屬最悲痛、最艱難的時刻，卻也是最能展現人性光輝的選擇，男子家屬在短時間內做出這樣無私的決定，不僅需要極大的勇氣，也讓原本終止的生命，以在不同人身上延續，形成一個「利他助人、善意循環」的真實寫照；對於重症病人而言，器官捐贈也是「唯一的希望」，以肝臟移植為例，能讓末期肝病或急性肝衰竭患者重獲正常生活的機會；腎臟移植則可助長期洗腎患者擺脫反覆治療的束縛，回歸較有品質的生活。
嘉基蔡廷謙醫師指出，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，進行創傷面覆蓋助傷口修復與降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷造成骨缺損、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具有關鍵助益；每一位成功完成器官移植或組織使用的受贈者背後，都承載著捐贈者與家屬深厚的愛與祝福，許多病人在重獲新生後，不僅身體狀況明顯改善，也更加珍惜生命，進而將這份善意轉化為回饋社會的力量，讓被幫助的人，成為願意再幫助他人的人。
我國有不少人因器官衰竭、無法運作，而需器官移植，對於重症病人而言，器官捐贈也是唯一的希望，而每年排隊等待器官的人數，也是逐年上升，簽屬器官捐贈意願，不僅能減輕家屬在關鍵時刻的抉擇壓力，也讓自己生命的終點，成為他人重生與康復的起點，而且器官捐贈已不再是遙不可及的議題，而是每一個人都能提前思考、與家人溝通的重要生命課題，透過生前表達意願、完成器官捐贈意願線上簽屬、註記，不僅能減輕家屬在關鍵時刻的抉擇壓力，也讓自己生命的終點，成為他人重生與康復的起點。
