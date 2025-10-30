男子「五字經」辱罵清潔隊員！ 法院判未構成侮辱罪

前年，1名男子在垃圾分類時，對清潔隊員的指導感到不滿，並以五字經辱罵清潔隊員，清潔人員報案後，該事件進入司法程序後。桃園地方法院經過審理，近日判決男子無罪，理由是其言辭雖不雅，但未構成侮辱罪，不足以造成清潔隊員的名譽受損。

棉被究竟屬於垃圾還是回收物，讓許多民眾感到困惑。（示意圖/pixabay）

根據《ETtoday新聞雲》報導，一名男子前年4月在垃圾車旁詢問棉被是否屬於垃圾或可回收物，清潔隊員依規定作出回應，但男子不滿回答，情緒激動下以粗俗言語辱罵隊員。清潔隊員隨後報警，案件進入司法程序。

廣告 廣告

法院判決指出，男子的言語雖然粗魯，但未直接針對清潔隊員的人格，因此不構成侮辱罪。此判決引起社會輿論的兩極化反應，部分民眾認為法院的裁決過於寬鬆，可能助長不文明行為；也有民眾支持判決，認為言論自由應受到保障。

清潔隊員所在的機構表示，隊員在執勤時經常遭遇民眾的不當言語攻擊，呼籲社會尊重基層工作者的付出。該事件也引發網友熱烈討論，許多人對垃圾分類規定提出疑問，希望政府能進一步明確相關規範。

棉被究竟屬於垃圾還是回收物，仍需依地區規定而定。專家建議民眾在丟棄大型物品時，應事先查詢地方政策，以免造成不必要的誤會或衝突。

延伸閱讀

布丁惹的禍！婦人嗆鄰車乘客「偷吃」 警察在車底找到了

「深海閻王」猥褻女童入獄又侵害14歲少女 二審獲輕判6月

影/新北媽三貼載小孩上學對撞機車 騎士噴飛骨折