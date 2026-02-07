男子「刀插口袋」搭捷運！大批警力持盾牌衝入中山站 乘客嚇壞

北捷中山站驚傳民眾帶刀插口袋，警方趕赴現場一度引發乘客驚慌。（示意圖；本刊資料照）

北捷中山站先前才發生張文隨機攻擊事件震驚社會，今（8日）0時許驚傳有男子帶刀搭乘捷運，引起民眾警覺趕緊按鈴通報，大批警力全副武裝趕赴中山站，將其帶下車帶回警局。所幸無任何人員傷亡。

有民眾凌晨於社群平台Threads發文，透露在捷運中山站末班車時段看見大多名警察手持盾牌，一路喊「借過！」「在哪？在哪？」狂奔，甚至邊跑邊抽出警棍，由於不清楚狀況當下讓他嚇壞愣住，後來才發現是有人亮刀。

據悉，這名男子身上帶了2把刀，當時從淡水信義線101站上車搭往明德站，途中民眾發現他將刀插在口袋內，部分刀身裸露在外，趕緊向司機員通報。

廣告 廣告

宋男並無對人揮砍，但行為已引發民眾驚慌，警方獲報後趕赴中山站，將30歲宋男壓制帶下車，帶回警局並依《社會秩序維護法》裁處。

更多鏡週刊報導

新影片拍到了！台中榮總2名醫「涉讓廠商代刀」 各100萬交保

「我去中國見宋濤、王滬寧」 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

AV女優河北彩伽飯店「巧遇」阿基師！合照曝光 網友回顧他荒唐金句