男子「在畚箕拉屎」家裡堆成垃圾屋 人妻忍耐27年終於崩潰了

新竹一對夫妻在1998年聖誕節結婚，但才結婚沒多久，妻子就發現老公的衛生習慣非常差，家裡堆滿用過的便當盒等垃圾，還把整間房子堆成垃圾屋，最誇張的是還曾在浴室的畚箕裡直接拉屎！人妻外出上班，努力維持家庭，最後受不了想要離婚，老公竟然伸手跟她要300萬元才肯離婚。

判決書指出，夫妻兩人婚後生下孩子，在子女年幼期間共同居住，但是老公的衛生習慣極度不佳，在家中囤積大量物品，如兵乓球桌、隔間木板、紙類、鍋子、盤子及垃圾（諸如：假髮、塑 膠袋、食用過的便當盒）等，把整間房子搞得跟垃圾屋一樣，僅留一人可行走之狹小空間。

更令妻子難以忍受的是，老公竟然會在浴室的畚箕裡直接拉屎，完全不顧家庭衛生，這個壞習慣到現在都沒有改，妻子還拿出照片佐證。面對如此髒亂的環境，妻子多次提出離婚，老公竟說要妻子給300萬元的分手費才肯離婚。另外，當時妻子努力維持婚姻，在餐廳工作，常常買便當回家給老公吃，沒想到老公卻抱怨吃便當讓自己腸胃不適，讓妻子更加心寒。

隨著兩個兒子開始上學，老公的衛生習慣仍然不改，妻子和兩個兒子同住一個狹小的房間，空間僅得容納兩個單人床。然而，老公不僅不反省己過，反而在妻子哄小孩睡覺時，刻意在門口製造噪音干擾 ，嚴重影響孩子睡覺。

妻子持續在外上班賺錢，有一天加班到半夜才回家，老公竟然故意在廚房地面、櫥櫃、裝潢隔板潑水，導致裝潢隔板毀壞，妻子清理到凌晨1點，早上6點多又要送小孩上學再匆忙趕去上班。

後來妻子為了讓孩子有更好的居住空間，2012年時自己搬出去租了一間雅房，天天回家照顧孩子，而老公寧可出去當義工，也對家裡的事情不聞不問，把家庭責任全部推到妻子身上。

今年過前期間，老公生病住院，妻子持續打掃家裡環境，但老公出院之後不但一句謝謝都沒說，還在妻子同事面前不停詆毀妻子，讓她再也無法忍受，所以向法院提出離婚。妻子說，無法再長期忍受被告衛生習慣極差、對家務零貢獻、且多年來兩人幾乎無互動的狀態。

老公上了法院還是不願意離婚，辯稱自己的行為都有改善，但法官不採信他的說法，認為依社會一般觀念，客觀上難以繼續維持，已達重大破綻程度，而無回復之望，而且兩人都已經分居15年了，所以准許離婚。



